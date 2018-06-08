Başkan Dülgeroğlu, yol çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan 44 kilometrelik grup yolunun asfaltlanma çalışmaları hakkında teknik personelden bilgi alan Başkan Dülgeroğlu, “10 milyon TL’ye ihale edilen grup yolu asfaltlanma çalışmaları 2 ay içerisinde tamamlanacaktır. Bu grup yolumuzda sarp ve dağlık bir bölgede kaldığı için sürekli ulaşım noktasında sıkıntı yaşanmaktaydı. Bu bölgede yaşayan binlerce insanımızın ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırabilecek kalıcı çözümü için Büyükşehir Belediyemize gerekli girişimlerde bulunduk. Bu talebimizi ivedi bir şekilde hayata geçiren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Attila’ya çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Dülgeroğlu ile beraberindekiler Aygün köyü sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Köy sakinlerince talep edilen Hertğo ile Heloğink mezraları arasında kalan 12 km’lik yolu yerinde inceleyen Başkan Dülgeroğlu, bu yolun sanat yapılarının yapılması ve yol genişletme çalışmalarına bir önce başlanması için ilgili birimlere talimat verdi.