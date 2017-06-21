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21 Haziran 2017 11:34

Başkan Gülenç çat kapı ziyaretlerini sürdürüyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Ramazan ayının sevincini ve coşkusunu ilçe halkıyla paylaşmaya devam ediyor.

Başkan Gülenç çat kapı ziyaretlerini sürdürüyor

21 Haziran 2017 11:34


Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Meclis Üyesi Mahmut Vural ile çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştiren Gülenç, belediye olarak görevlerinin sadece yol ve kaldırım yapmak olmadığını belirtti. Bu tür sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini dile getiren Gülenç, bu ziyaretlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşma imkanı da bulduklarını ifade etti. Gülenç, “Bizlere gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşlarımıza çat kapı ev ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bismil halkını yaşam alanlarında ziyaret ederek, samimiyetine, hikayelerine ortak oluyoruz. ‘İlk defa evimize bir belediye başkanı geliyor’ diye konuşurlarken, gözlerindeki o mutluluğu görmek ise bizim en büyük mükafatımız oluyor” dedi.




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