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20 Haziran 2017 10:14

Başkandan iftar programına davet

Diyarbakır’ın Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, 22 Haziran Perşembe günü Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilecek olan iftar programına tüm ilçe halkını davet etti.

Başkandan iftar programına davet

20 Haziran 2017 10:14


“Yine Aynı Sofrada Buluşuyoruz” sloganıyla tüm Bismillileri iftara davet eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, “Kültürümüzde aynı sofraya oturmanın, yemeği paylaşmanın değeri ve önemi çok büyüktür. Bu Ramazan ayında ilçede düzenlenecek ilk toplu iftar programına tüm Bismil halkı davetlidir. Hep birlikte oruçlarımızı açacağımız, aynı sofrayı paylaşacağımız, aynı duaya amin diyeceğimiz iftar programımıza tüm Bismil halkını bekliyorum” dedi.


Gülenç’in ev sahipliğinde gerçekleşecek iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, toplu olarak yapılan iftar ile sona erecek.




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