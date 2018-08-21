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21 Ağustos 2018 10:21

Bayram sabahı mezarlıklar doldu taştı

Diyarbakır’da vatandaşlar bayram sabahı mezarlıklara akın etti.

Bayram sabahı mezarlıklar doldu taştı

21 Ağustos 2018 10:21


Diyarbakır Mardinkapı Asri Mezarlığı her bayram olduğu gibi bu bayram da yakınlarını kaybedenlerle doldu taştı. Bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlığa akın etti. Yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar mezar başlarında dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu. Mezarlıkta bulunan çeşmelerden su alarak, mezar taşlarını yıkayıp mezarlıkları sulayan vatandaşlar, gözyaşları içerisinde ölen yakınları için dua etti. Kentte mezarlıklara giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.


Aile kabristanını ziyarete gelen Ali Haydar Canlı her bayram namazından sonra mezarlıklara ziyaret edip Yasin’i Şerif okutulduğunu belirtti. Canlı, “Kurban Bayramı herkes için hayırlı uğurlu olsun, devletimiz, milletimiz, kahraman ordularımızı Allah karada, denizde, havada mansur ve muzaffer zafer eylesin, emniyet kuvvetlerimizin gücünü artırsın, millet içinde huzur ve sükunet içinde yaşamasını temenni ediyorum. Uzaktan mektup göndermek başka kendisiyle görüşmek başka her Perşembe günü mezarlığı ziyaret ederiz ki onlar da bizi görsünler” dedi.


Bir diğer ziyaretçilerden Mehmet Şalıoğlu bayramların dostluk, barış, huzur olduğunu belirterek ülkedeki huzursuzluğun son bulmasını temenni etti. Eşiyle aile ziyaretine gelen Adem Sarıl ise herkesin bayramını içtenlikle kutladığını aktardı.




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