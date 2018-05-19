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19 Mayıs 2018 11:14

Bismil Belediyesi’nin iftar programına yoğun ilgi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi halka yönelik düzenlediği iftar etkinliğine vatandaşlar ve çocuklar yoğun bir katılım gösterdi.

Bismil Belediyesi’nin iftar programına yoğun ilgi

19 Mayıs 2018 11:14


Bismil hükümet konağı önünde tertip edilen iftar programına Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, mahalle muhtarları, cami imamları ve birçok vatandaş katıldı. Alanı tamamen dolduran vatandaşlar hep beraber Ramazan ayının huzurunu yaşadı. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından okunan Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan program daha sonra imamlar tarafında okunan mevlidi şerifle devam etti. İftar programına katılan Başkan Gülenç, yapılan toplu iftar programları ile halkın kaynaştığını söyledi. Programa gösterilen yoğun ilginin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Gülenç, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bismil Belediyesi olarak paylaşmak, yardımlaşmak ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayı boyunca haftanın her cuma ve cumartesi günleri toplu iftar yemeği verilecek sonrasında ise Ramazan eğlenceleri kapsamında konser ve çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Böylece Ramazan ayının eşsiz manevi atmosferini Bismil halkı ile beraber yaşayacağız” dedi.


İftar vaktinin gelmesiyle birlikte kendileri için hazırlanan masalarda yerlerini alan vatandaşlar, akşam ezanının okunmasının ardından oruçlarını açtı.




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