Bismil’de 2 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, göreve geldiklerinden beri birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, bunların tamamını belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, göreve geldikten sonra başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin işlek caddesine kurulan iftar sofrasında Başkan Gülenç, halkla buluştu. İlçede uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar geniş katılımla düzenlenen iftar etkinliğine yaşlısından gencine, fakirinden zenginine yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İftar öncesi Başkan Gülenç, etkinliğe gelen vatandaşları ziyaret ederek kısa sohbetler gerçekleştirdi. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.. Ezan sesinin duyulmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

“Vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluyuz”

İftardan önce açıklamalarda bulunan Başkan Gülenç, göreve geldiklerinden beri birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bunun hepsini belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Gülenç, “Bu her belediyenin Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelmesi için yapması gereken bir iş. Biz de Ramazan’ın sonuna doğru geldiğimiz bu günlerde yapmak istedik. Yaklaşık olarak 2 bin 500 kişilik bir masa ve sandalye kurulumu yaptık. Bu kadar vatandaşımız burada bizimle bir araya gelecek diye tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte iftar açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Biz vatandaşlarımızla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Özellikle Ramazan ayını bunun için bir fırsat olarak biliyoruz. Önümüzdeki Ramazanlarda da devam edecek ama onun dışındaki zamanlarda da vatandaşlarla bir araya gelme için her türlü fırsatı değerlendirmek istiyoruz” dedi.

“Kendi imkanlarımızla yaptık”

Sosyal konularda vatandaşlara çok güzel hizmetler sunduk ve sunmaya da devam ettiklerini anlatan Gülenç, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki zamanlarda da sunacağız. Vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye hastaneye ücretsiz taşıma yapıyoruz. Okullara servis olmayan öğrencilerimize taşıma yapıyoruz. Bununla birlikte aş evi kurduk. Sadece Ramazan ayında değil yılın 365 günü buradan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyoruz. İhtiyacı olan, evde bakıma muhtaç, yakınları olmayanlar vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Her hafta yaklaşık öğrencimizi, gençlerimizi Diyarbakır’a gönderiyoruz. Öğrencilerimiz Diyarbakır’da sinema, tiyatro gibi bir takım kültürel faaliyetlerde bulunuyorlar. Bundan sonraki dönemlerde müzemizi gezdireceğiz. İlçenin imarıyla ilgili çalışmalarımız var. Daha güzel görünsün diye ilçemiz park, bahçe çalışmalarımız oldu. yaklaşık 5-6 çocuk parkı yaptık. Eski belediye binasının yıkıldığı alanda bir meydan parkı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir kültür merkezi ile ilgili çalışmamız olacak. İnşallah hep beraber göreceğiz neler yaptığımızı. Bunların hepsini kendi imkanlarımızla yaptık. Sadece kendi imkanlarımız haricinde olan kardeş belediye Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Bey bize bir cenaze yıkama ve nakil aracı gönderdi. Bunun dışında herhangi bir yerden kaynak talebimiz olmadı. Kaynaklarımız yeterli ancak önümüzdeki dönemde devletimizin diğer kurumlarının kaynaklarıyla da bir takım hizmetlerde bulunacağız.”