Bismil’de kırsal mahalle yolları yenileniyor

Kent genelinde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 17 ilçenin kırsal mahalle yollarında bin 100 kilometre hedefiyle başlattığı asfalt sathi kaplama çalışmaları da devam ediyor. Bismil ilçesinde kırsal mahalle yollarında 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması yürüten ekipler, mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Grup mahalle yolunda çalışmalar tamamlandı

Ekipler, Bismil ilçesinin Oğuzlar, Akçay ve Tatlıçayır mahallelerine ulaşımı sağlayan grup mahalle yolunda çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri çalışmada, 10 kilometrelik grup mahalle yolunun 1. kat asfalt sathi kaplamasını tamamladı.

203 kilometrelik mahalle yolları yenilecek

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu yıl içinde ilçenin kırsal mahalle ve grup mahalle yollarında 85 kilometre 1. kat, 118 kilometre ise 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması yapacak. Ekipler, ayrıca ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 5 bin metrekarelik alana parke taşı döşeyecek.