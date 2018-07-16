“Bu ülkeyi bölemeyecek, parçalayamayacaksınız”

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anma günü ile ilgili açıklamada bulunan Gündüz, 15 Temmuz şehitlerini rahmet minnet ve şükranla andıklarını söyledi. Gündüz, "Türkiye dün sadece 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anmakla kalmayıp ortaya konan birlik beraberlik ve kardeşlik vurgusu başta iki yıl önce darbeyi gerçekleştirmek isteyen FETÖ’cüler olmak üzere bütün dünyaya verilmiş net bir mesajdı. Türkiye olarak, 15 Temmuz 2016’dan 251 şehit 2 bin 194 gazi verdik, ama bu hain alçak darbe girişimi Türkiye halkı olarak bizim kenetlenmemize, birbirimize sımsıkı sarılmamıza ve ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu FETÖCÜ’lere onları destekleyen hainlere dik duruş göstermemize vesile oldu. Dün Diyarbakır’dan Trabzon’a Ardahan’dan Edirne’ye Van’dan İzmir’e kadar bütün il ve ilçelerde bu coşku sokağa yansımış, ellerine ay yıldızlı bayrağı alan herkes etnik kökenine, inancına ve dünya görüşüne bakmaksızın sokaklara çıkarak şehit ailelerine ve gazilere desteğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Dün Türkü, Kürdü, Zazası, Lazı, Abazası, Çerkezi de herkes aynı dava uğruna herkes aynı amaç uğruna 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri anmak için, bir bütün olarak sokaklardaydı. Bu birlik bütünlük ve kardeşlik ruhu adeta yıllar önce haçlı zihniyetine, karşı Çanakkale’de Sarıkamış’ta Galiçya’da Dumlupınar’da atalarımızın göstermiş olduğu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunu bizlere hatırlattı. Bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhumuz devam ettiği müddetce, yaşadığımız bu coğrafyada hep bağımsız olarak kalacak başımız dik bir şekilde bütün dünya mazlum ve mağdurlarının da umudu halinde olan bir ülke konumumuzu inşallah hep korumuş olacağız. Dün yapılan bütün törenlerde bütün etkinliklerde vatandaşlarımızın dile getirmiş olduğu birkaç ortak vurgu vardı. Bu ortak vurguların başında bütün meydanlarda hep bir ağızdan yükselen idam isteriz, idam isteriz, idam isteriz sloganlarıydı. Aslında bu talep bu istek 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği günden bu yana bütün vatandaşlar hemen hemen her ortamda bu talebi bu isteği kamuoyu önünde ve devlet büyüklerimizin katıldığı törenlerde programlarda açık bir şekilde ifade etmektedirler. Vatandaşın bu ortak talebine isteğine rağmen maalesef şimdiye kadar ne hükümetten ne de muhalefetten bu konuyla ilgili verilmiş bir söz atılmış bir adım olmamıştır. Buda vatandaşımızı fazlasıyla üzmektedir. Çünkü vatandaşlarımız biliyor ve inanıyorlar ki bu hain ve alçaklara idam gelmedikçe meydanlarda bunların boynuna ipler dolanmadıkça bunlar geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu hain darbe girişimlerinde bulunacaklardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçtiği bu günlerde millet iradesine rağmen bu ülkede hiçbir şey olmaz diyen Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk başkanı olarak göreve başlaması önümüzdeki günlerde bu idam mevzusunun yeniden gündeme getirilmesi ve bununla ilgili yasal düzenleme yapılıp hayata geçirilmesi konusunda vatandaşlarımızın yeniden umutlanmasına vesile olmuştur. Vatandaşımız bu konuda Cumhurbaşkanımıza fazlasıyla inanmakta ve güvenmektedir" dedi.

"Bu ülkeye göz dikenin gözü çıkarılacaktır"

Bu ülkeye göz dikenin gözünün millet tarafından çıkarılacağını belirten Gündüz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın dün bütün meydanlarda dile getirdiği ortak önemli bir mesaj ise bu ülkenin üzerinde gözü olan bu ülkenin halklarını bölmek parçalamak ve aralarına fitne tohumlarını ekmek isteyen içteki ve dıştaki şer odaklarınaydı. Vatandaşlarımız bu şer odaklarına hep bir ağızdan bizi bölemeyeceksiniz bizi parçalamayacaksınız kardeşliğimizi bozamayacaksınız şeklinde haykırdı. Ortaya konulan bu birlik ve beraberlik mesajları sergilenen tavır Türkiye’yi bölmeye parçalamaya bozmaya çalışanlara adeta bir Osmanlı tokadı niteliğindeydi. Beklentimiz odur ki bu kararlılığı bu net mesajları duyan şer odakları bir daha asla bu ülkenin üzerinde ameliyat yapmaya bu ülkeyi bölmeye parçalamaya tevessül etmemeleridir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalışanlar bilmelidirler ki bu ülkenin aziz insanları canları ve kanları pahasına mücadele vererek bu ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyeceklerdir. Bu vesilelerle Çanakkale’den günümüze kadar bu ülke bu bayrak bu ezan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarına feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anarken gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum”.