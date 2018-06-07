Burhan Eşer’den Abdurrahman Yakut’a forma

Diyarbakırlı futbolcu, Diyarbekirspor’un efsane kulüp başkanı Abdurrahman Yakut’u ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da giydiği 21 numaralı formayı hediye etti. Yakut’un iş yerinde gerçekleşen ziyarete, Diyarbekirspor’un eski genel menajeri İsmet Yılmaz’da katıldı.

Abdurrahman Yakut’tan tebrik

Diyarbekirspor’un eski kulüp başkanı Abdurrahman Yakut, burada yaptığı konuşmada, Burhan Eşer’in Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması altında Diyarbakırlıların göğsünü kabartan çok önemli bir performans sergilediğini söyledi. Yakut, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Spor Toto Süper Lige çıkmasında Burhan Eşer’in büyük payı olduğunu kaydetti. Yakut, böyle değerli ve başarılı futbolcuların liglerde olmasının Diyarbakır için büyük önem taşıdığını belirtti. Yakut, “Burhan bizim için çok değerli bir futbolcu. Türkiye liglerinde başarılı bir şekilde mücadele etmesi ve formasını giydiği takımları üst liglere çıkarması bizim için gurur verici. Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması altında takımını Spor Toto Süper Lige taşıdı. Bu nedenle kendisini hem tebrik ediyorum hem de bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum” dedi.

21 numaralı formayı hediye etti

Burhan Eşer de Diyarbakırspor eski kulüp başkanı Abdurrahman Yakut’un kendisine büyük emek verdiğine değindi. Eşer, “Abdurrahman bey benim için çok önemli bir spor adamıdır. Benim buralara gelmemde büyük emekleri var. Bu nedenle ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Bugünde onunla birlikte olmanın keyfini yaşıyorum” diye konuştu.

Eşer, konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da giydiği ve şampiyon olduğu 21 numaralı formayı Yakut’a armağan etti.