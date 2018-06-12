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12 Haziran 2018 15:07

Büyükşehir Belediyesinden tasavvuf müziği konseri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu vatandaşlara ücretsiz Ramazan ayı dolayısıyla Tasavvuf Müziği Konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesinden tasavvuf müziği konseri

12 Haziran 2018 15:07


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu vatandaşlara ücretsiz konserler düzenlemeye devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla Türkçe ve Kürtçe eserlerle Tasavvuf Müziği konseri veren Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İki yıldır faaliyetlerini Sanat Yönetmeni Zafer Döner idaresinde sürdüren ve şimdiye kadar yaptıkları konserlerde, Türk Müziğinin bütün formlarından örnekler sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, Ramazan dolayısıyla hafta üç gün iftardan sonra konser programları düzenledi. Yoğun ilgiyle dinlenen konserlerin sonuncusunu düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, çalışmalarına Eylül ayına kadar ara verecek.


Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, eylül ayında yeniden Diyarbakırlı müzik severlere ücretsiz konserler düzenleyecek.




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