Camiye giren hırsızlar hoparlörü çaldı

Hırsızlar, cami için toplanan yardımlarla alınan malzemelerin yanı sıra hoparlörleri de çalınca, ezan da eski usul okundu.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde yapımı devam eden İmam Hanefi Camisi hırsızlar tarafından soyuldu. Yaklaşık bir ay önce hırsızlar tarafından soyulan camide bulunan gönüllü bekçi, kalan malzemelerin çalınmaması adına cemaatin namaz kılması için düzenlenen zemin kata sakladı. 4 gün önce ısınamadığı için yatağını alarak eve giden bekçinin gitmesini fırsat bilen hırsızlar bir kez daha camiye girdi. Camdan girdikleri caminin içerisinde kapalı bir odada arta kalan malzemeleri bulan hırsızlar, cami yapımında kullanılan kabloların yanı sıra hoparlörleri de çaldı. Sabah ezanında camiyi açan bekçi Nasır Aslan, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Şimdi camide bulunan ezan amfisini çalınmaması için yatağın altına saklayarak kamufle eden Aslan, eski usul, elini kulağına götürüp cami cemaatine ezan okumaya başladı.

İki defa hırsız girdi

Gönüllü olarak yaklaşık 8 aydır camide bekçilik yaptığını kaydeden Aslan, “Daha önceden bir sefer hırsızlık oldu. Konuyla ilgili şikayette bulunduk, polis ekipleri gelip buraya baktılar, parmak izi falan alındı. Sonra konuyla ilgili bir arkadaşımızla birlikte ifade verdik. Ondan sonra kalan malzemeler çalınmasın diye iyi bir yere sakladık. İçerisinde bakır kablolar, lamba için kablolar, lambalar, hoparlör, hidrofor vardı. Caminin malzemelerinin hepsi oradaydı. Ben de saklamıştım bir battaniye de üstüne örtmüştüm, kapıyı da kilitlemiştim. Ondan sonra bir akşam soğuk olduğu için yatağımı alıp, caminin kapısını kilitleyip eve gittim. Sabah ezanı için gelip kapıyı açtığımda en sondaki pencerenin açık olduğunu fark ettim. Hemen malzemelere bakmaya koştum ama malzemeler yoktu. Allah onlardan razı olmasın” dedi.