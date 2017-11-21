Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 11:25

Camiye giren hırsızlar hoparlörü çaldı

Diyarbakır’da yapımı devam eden İmam Hanefi Camii, hırsızlar tarafından soyuldu.

Camiye giren hırsızlar hoparlörü çaldı

21 Kasım 2017 11:25

Hırsızlar, cami için toplanan yardımlarla alınan malzemelerin yanı sıra hoparlörleri de çalınca, ezan da eski usul okundu.


Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde yapımı devam eden İmam Hanefi Camisi hırsızlar tarafından soyuldu. Yaklaşık bir ay önce hırsızlar tarafından soyulan camide bulunan gönüllü bekçi, kalan malzemelerin çalınmaması adına cemaatin namaz kılması için düzenlenen zemin kata sakladı. 4 gün önce ısınamadığı için yatağını alarak eve giden bekçinin gitmesini fırsat bilen hırsızlar bir kez daha camiye girdi. Camdan girdikleri caminin içerisinde kapalı bir odada arta kalan malzemeleri bulan hırsızlar, cami yapımında kullanılan kabloların yanı sıra hoparlörleri de çaldı. Sabah ezanında camiyi açan bekçi Nasır Aslan, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Şimdi camide bulunan ezan amfisini çalınmaması için yatağın altına saklayarak kamufle eden Aslan, eski usul, elini kulağına götürüp cami cemaatine ezan okumaya başladı.



İki defa hırsız girdi


Gönüllü olarak yaklaşık 8 aydır camide bekçilik yaptığını kaydeden Aslan, “Daha önceden bir sefer hırsızlık oldu. Konuyla ilgili şikayette bulunduk, polis ekipleri gelip buraya baktılar, parmak izi falan alındı. Sonra konuyla ilgili bir arkadaşımızla birlikte ifade verdik. Ondan sonra kalan malzemeler çalınmasın diye iyi bir yere sakladık. İçerisinde bakır kablolar, lamba için kablolar, lambalar, hoparlör, hidrofor vardı. Caminin malzemelerinin hepsi oradaydı. Ben de saklamıştım bir battaniye de üstüne örtmüştüm, kapıyı da kilitlemiştim. Ondan sonra bir akşam soğuk olduğu için yatağımı alıp, caminin kapısını kilitleyip eve gittim. Sabah ezanı için gelip kapıyı açtığımda en sondaki pencerenin açık olduğunu fark ettim. Hemen malzemelere bakmaya koştum ama malzemeler yoktu. Allah onlardan razı olmasın” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç