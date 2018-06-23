Çelik, parklarda incelemelerde bulundu

Çelik, Lice Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilçe merkezindeki mahallelere kazandırılan ve yüzde 90 bitme aşamasında olan 9 yeni çocuk oyun parkını gezerek parklarda oynayan çocuklarla buluştu. İncelemelerde bulunduğu parklarda, kaldırım ve yol üzerinde karşılaştığı çocuklarla uzun uzun sohbet eden ve çocuklara çeşitli hediyeler veren Çelik, çocuklarla sohbet etti. Lice Belediyesi tarafından mahallelere çok sayıda çocuk oyun parkı kazandırdıklarını belirten Çelik, “Özellikle çocuk oyun parkı olmayan mahallelerimizde, talep gelen ve ihtiyaç olan alanlarda çocuk oyun parkı yapımına hız verdik. Belediyemize ait park yapımına uygun alanlarımızı değerlendirerek çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Parklar konusunda, çocuklarımızdan ve ailelerinden gelen talepleri geri çevirmemeye özen gösteriyoruz. ilçe merkez mahallelerimizde ve kırsal mahallelerimizde yeni ve modern oyun parkları oluşturmaya hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.