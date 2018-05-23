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23 Mayıs 2018 16:12

CHP Diyarbakır milletvekili adayı çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP Diyarbakır milletvekili adayı çekildi

23 Mayıs 2018 16:12

Emre, “İddia ediyorum, milletvekili adaylık başvurusu gününe kadar il binasının adresini bilmeyen, memur olduğu için 3 ay bedavadan izin kullanmak için aday olanlar bile en üst sıralarda. Bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız” dedi.


CHP’nin Diyarbakır’da 9’uncu sıradan milletvekili adayı gösterdiği iş kadını Gülay Emre, adaylıktan çekildi. Merkez Kayapınar ilçesindeki iş yerinde basın toplantısı düzenleyen Emre, partisini topa tuttu. Bazı il yöneticileri ve başkanların partinin genel ilkelerine tamamen ters bir politika yürüttüklerini belirten Emre, hayatları boyunca sosyal demokrat bir partinin sokağından bile geçmemiş, CHP dışında hemen her partide yer aramış ama oralarda kabul bile görememiş ve sırf listeyi tamamlamak için eklenmiş kişilerin listenin ilk sırasında aday gösterildiğini savundu.


Milletvekilliği adaylık başvuru gününe kadar il binasının adresini bilmeyen ve memur olduğu için 3 ay bedava izin kullanmak için aday olanların bile üst sıralarda olduğunu iddia ettiğini anlatan Gülay, “Bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız. Bu kararın hiçbir CHP’li de, CHP’ye yüzünü dönmeye hazır hiçbir Diyarbakırlıda ve kadınların vicdanında karşılığı yoktur. Partimizi tabela partisi etme hadsizliği gösteren niteliksiz, genelde kadınlara, özelde ise Kürt kadınına düşman il başkanı ve yöneticilerimizin derhal istifa etmeleri ve görevlerinden alınmaları gerekmektedir. Güçlü, sosyal demokrat kadınlardan korkan bu tür yöneticilere partimizde ve partimizin genel kadın anlayışında yer yoktur. Bu kirli karara ortak olmamak adına bir üye olarak partime hizmet etmeye devam etmenin onuru ile milletvekili adaylığından istifa ediyorum” dedi.




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