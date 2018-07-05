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05 Temmuz 2018 13:53

CHP’ye Diyarbakır’dan kurultay çağrısı

CHP Diyarbakır Kurultay Delegeleri, parti yönetimine olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

CHP’ye Diyarbakır’dan kurultay çağrısı

05 Temmuz 2018 13:53

Kurultay Delegesi ve İl Yöneticisi Veli Şimşek, CHP’yi mevcut kadronun 9 seçimdir başarıya ulaştıramadığını belirterek, değişime ihtiyaç duyduklarını ifade etti.


Diyarbakır’da 11 CHP Kurultay Delegesi, basın toplantısı yaparak, parti yönetimini olağanüstü kurultaya davet etti. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde (GGC) düzenlenen toplantıda konuşan Kurultay Delegesi ve İl Yöneticisi Veli Şimşek, 24 Haziran seçimleri sonrası CHP tabanı ve kamuoyunda bir değişim talebinin oluşmaya başladığını belirtti. Kendilerinin de Diyarbakır Kurultay Delegeleri olarak bu değişime inandıklarını anlatan Şimşek, “Bu bağlamda yönetimi bir an önce partimizin zarar görmemesi adına erken olağanüstü bir genel kurultaya davet ediyoruz” dedi.



“Mevcut kadro 9 seçimdir başarısız”


CHP’nin mevcut kadrosunun 9 seçimdir partiyi maalesef başarıya götüremediğini anlatan Şimşek, “Ancak 24 Haziran seçimi sonrası hem tabanda hem de seçmen bazında bir değişim dinlendirilmeye başlatıldı. Biz de tarihi sorumluluğumuz gereği il kurultay delegesi ve yönetim kurulu olarak tarihi sorunumuz gereği bu değişime ihtiyaç olduğu kanısındayız ve yine tekrar ediyorum, CHP yönetimi ve başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu olmak üzere bir an önce partimizi genel kurultaya taşıması talep ediyoruz” diye konuştu.



“Talep, parti içi çatışmaya neden olmaz”


Şimşek, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İl başkanının söz konusu talebe nasıl bir tavır gösterdiğine ve talebin parti içerisinde herhangi bir çatışmaya yol açıp, açmayacağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Şimşek, “İl başkanı şuanda bizimle aynı fikirde değil. CHP parti içi demokrasiyi en iyi şekilde uygulayan partidir. Bu kesinlikle bir çatışma ortamı yaşatmayacaktır. CHP’yi daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz düşüncesi hepimiz tarafından dile getiriliyor. Dolayısıyla bir süreç oluşacaktır ama sürecin sonucunda CHP kazanacaktır” ifadelerinde bulundu.




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