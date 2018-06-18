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18 Haziran 2018 11:13

Çocuklar ‘süs havuzu’ sezonunu açtı

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına akın etti.

Çocuklar ‘süs havuzu’ sezonunu açtı

18 Haziran 2018 11:13


Diyarbakır’da artan sıcaklıklardan dolayı, Sur ilçesindeki Anzele Parkı’nda bir araya gelen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Okulların tatil olmasıyla beraberinde çocuklar serinlemek için süs havuzuna girdi. Yasak tabelasını dinlemeden havuza giren çocuklar, yaklaşık 5 metre yükseklikten bir metrelik suya atlayarak, tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalıştı.


Çocuklardan Askeri Çelik, “Havalar sıcak, tehlikeli ama ailemiz yanımızda” dedi.


Askeri Çelik’in annesi Gülçin Çelik, “Çocuklarımı buraya getiriyorum eğlensinler diye. Tek başına gönderemiyorum, mecbur ben getiriyorum. Yüzmeyi seviyorlar, biz de getiriyoruz. Tabi biz de serinliyoruz. Oturduk çocukları izliyoruz. Ne güzel eğleniyorlar, onlar eğlenince biz de memnun oluyoruz” diye konuştu.


Sudan çıkan bazı çocuklar, betona uzanıp güneşlenmeyi de ihmal etmedi.




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