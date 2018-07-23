Dezavantajlı kadınlara piknik etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ekonomik durumu iyi olmayan kadın ve çocuklarına yönelik piknik organize etti. “Yaz Şenliği” adı altında gerçekleşen piknik etkinliğine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Hanımefendi Lütfiye Atilla ile 250 kadın çocuklarıyla birlikte katıldı. Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarıyla Elazığ Gezin beldesine hareket eden kadınlar, yol boyunca yaptıkları farklı farklı etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşadı. Dezavantajlı kadınları, Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Hanımefendi Lütfiye Atilla karşıladı.

Kadınlar ve çocukları eğlenceli dakikalar geçirdi

Kahvaltı ile başlayan Yaz Şenliği’nde Hanımefendi Lütfiye Atilla, kadınlarla yakından ilgilenerek sorun ve talepleri dinledi. Yapılan kahvaltının ardından kadınlar, stres atmak için davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Piknik etkinliğinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, kadınlar için sandalye kapmaca, bilgi yarışması, halat çekme ve su taşıma yarışmaları düzenledi. Yarışmaya katılan kadınlara arkadaşları alkışlarla desteklerde bulundu. Yapılan yarışmalarda kadınlar oldukça eğlenceli ve heyecanlı dakikalar geçirdi, Hanımefendi Atilla yarışmalarda birinci olan 4 kadını tebrik ederek ödüllerini verdi. Pikniğe katılan çocuklara yönelik yüz boyama ve palyaço etkinliği düzenlendi. Kadınlar ve çocukları sık sık Hanımefendi Lütfiye Atilla ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadınlardan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Öğle yemeğinin ardından dinlenerek sohbet etmeyi tercih eden kadınlara ve çocuklarına Hanımefendi Lütfiye Atilla, çeşitli hediyeler dağıttı. Kadınlar gösterilen ilgiden ve organizasyondan dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Sabah başlayan, akşam saatlerine kadar devam eden etkinlik sonunda kadınlar kendileri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarıyla kentte döndü.