Diyarbakır Bilnet Okulları’nın öğrencisi Türkiye şampiyonu

50 kiloda yarışan Zeynep Akçakmak, birinci turda Sakaryalı, ikinci turda Kırklarelili ve üçüncü turda Ispartalı rakibini yenerek finale yükseldi. Finalde Afyonkarahisarlı rakibini mağlup eden Akçakmak, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Karakoç, Akçakmak’ı kutladı

Diyarbakır Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, spora ve sporcuya yatırım yapmanın, değer vermenin karşılığını başarılarla elde ettiklerini söyledi. Zeynep Akçakmak’ın milli takım sporcusu olduğunu belirten Karakoç, ”Spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Amacımız bu çocukların hem tam burslu eğitimle ücretsiz okumalarını sağlamak hem de spora iyi yerlere gelmelerini sağlamak ve kentimizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Zeynep Akçakmak da bunlardan biri olup milli ve başarılı bir sporcudur. Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.