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15 Mayıs 2018 16:46

Diyarbakır Bilnet Okulları’nın öğrencisi Türkiye şampiyonu

Diyarbakır Bilnet Okulları öğrencisi Zeynep Akçakmak, Çankırı’da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Karate Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Diyarbakır Bilnet Okulları’nın öğrencisi Türkiye şampiyonu

15 Mayıs 2018 16:46


50 kiloda yarışan Zeynep Akçakmak, birinci turda Sakaryalı, ikinci turda Kırklarelili ve üçüncü turda Ispartalı rakibini yenerek finale yükseldi. Finalde Afyonkarahisarlı rakibini mağlup eden Akçakmak, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.


Karakoç, Akçakmak’ı kutladı


Diyarbakır Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, spora ve sporcuya yatırım yapmanın, değer vermenin karşılığını başarılarla elde ettiklerini söyledi. Zeynep Akçakmak’ın milli takım sporcusu olduğunu belirten Karakoç, ”Spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Amacımız bu çocukların hem tam burslu eğitimle ücretsiz okumalarını sağlamak hem de spora iyi yerlere gelmelerini sağlamak ve kentimizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Zeynep Akçakmak da bunlardan biri olup milli ve başarılı bir sporcudur. Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.




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