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18 Kasım 2017 12:37

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyon Başkanından Hani’ye ziyaret

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Diyarbakır Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı’yı kaymakamlık makamında ziyaret etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyon Başkanından Hani’ye ziyaret

18 Kasım 2017 12:37


Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcıyı ziyarete gelen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan’a Hani Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ünal, Hani Hakimleri Muharrem Taha Koç, Zeynep Genç eşlik etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Diyarbakır Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, kaymakamlığı ziyaretlerinin ardından Hani Adliyesi’ni de ziyaret ederek bir dizi görüşmelerde bulundu. Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.




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