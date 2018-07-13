Diyarbakır DSİ Spor Türkiye 2. oldu

Diyarbakır DSİ Spor, Türkiye’nin en iyi amatör kulüpleri arasında yer aldı. U16’da birinci, U19’da Türkiye dördüncülüğü elde eden DSİ Spor, TFF tarafından Türkiye’nin en başarılı ikinci kulübü seçildi. Yapılan puanlama sonunda Samsun Atakum Belediyespor 5 altyapı kategorisinin beşinde de dereceye girerek Türkiye Şampiyonalarına katılma hakkı kazandı. Katıldığı 5 kategorinin birinde Türkiye ikincisi ve diğer üç kategoride Türkiye üçüncüsü olarak müsabakalarını tamamlayan Samsun Atakum Belediyespor toplamda almış olduğu 340 puan ile 2017 -2018 sezonunun altyapıda en başarılı amatör spor kulübü oldu.

İşte dereceye giren takımlar

Diyarbakır DSİ Spor 250 puan ile en başarılı ikinci kulüp olurken, Bursa TSE Arabayatağı Spor 240 puan ile en başarılı üçüncü kulüp, Konya Karakartallar Spor 160 puanla dördüncü, İstanbul Kartalspor ve Adana Seyhan Belediyespor 130 ar puanla beşinci ve altıncı, İstanbul Bağlarbaşıspor 120 puanla yedinci, Bursa Hürriyetspor 110 puanla sekizinci olma başarısını gösterdi.

DSİ Spor iki kategoride

5 kategoride yapılan değerlendirmede Diyarbakır DSİ Spor iki kategoride Türkiye’nin en iyi takımları arasında yer aldı. U16 Gençler Ligi’nde Türkiye birincisi olan DSİ Spor U19’da ise dördüncü oldu. Amed Sportif Faaliyetler ise U14 kategorisinde sıralamaya girerek, Türkiye üçüncüsü oldu.