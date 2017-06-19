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19 Haziran 2017 15:23

Diyarbakır Havalimanından yılın ilk 5 ayında 786 bin yolcu hizmet aldı

Diyarbakır Havalimanı, 2017 yılının ilk 5 ayında 786 bin 542 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanından yılın ilk 5 ayında 786 bin yolcu hizmet aldı

19 Haziran 2017 15:23


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Mayıs 2017’de Diyarbakır Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 157 bin 881, dış hat yolcu trafiği 7 bin 948 olurken, toplamda ağırlanan yolcu sayısı 165 bin 829’a ulaştı. Mayıs ayında Diyarbakır Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 17, dış hatlar uçak trafiği 68 olarak belirlendi. Aynı dönemde yük fiği ise bin 152 ton olarak gerçekleşti. Buna göre, Diyarbakır Havalimanından yılın ilk 5 ayında 786 bin 542 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen 5 bin 260 kişi olurken, yük trafiği ise 5 bin 599 tonu buldu.




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