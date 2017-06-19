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19 Haziran 2017 12:30

Diyarbakır kırsalında büyük operasyon sürüyor

Diyarbakır’ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında devam eden operasyonda, silah, mühimmat ve tuzaklanmış patlayıcı ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır kırsalında büyük operasyon sürüyor

19 Haziran 2017 12:30


Diyarbakır Valiliği, 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarındaki toplam bin 528 kilometrekare alanda, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 28 Mayıs’ta başlatılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonunun 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, “18 Haziran 2017 Pazar günü icra edilen operasyon kapsamında, 33 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde 59 araç ve 731 şahsın sorgulaması yapılmıştır. Yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 25 köy ve 4 mezrada toplam 142 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda 2 ‘Kasten adam öldürme tehdit ve hakaret’, 1 ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, 1 ‘2313 sayılı kanuna muhalefet’ olmak üzere aranma kaydı bulunan toplam 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. 1 adet CZ 75 marka tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 17 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirilmiştir” denildi.



Yola tuzaklı patlayıcı imha edildi


Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 mağara içinde ve çevresinde detaylı arama yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“6 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 adet 2 kilogramlık piknik tüpü, 16 adet büyük pil, 1 adet vantilatör, 1 adet koli bandı ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen mağaralar kullanılmaz hale getirilmiş, bulunan yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Lice İlçesi, Ortaç Köyü mülki sınırları içerisinde karayolu kenarına, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine yaklaşık 100 kilogramlık amonyum nitrat ve alüminyum tozu ile güçlendirilerek hazırlanmayı müteakip uzaktan komutalı olarak yerleştirilmiş olan 1 adet EYP düzeneği, mayın/EYP arama faaliyeti sırasında tespit edilmiştir. EYP, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinden çıkarılarak, emniyetli bir bölgede tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, 128 kilogram kubar, 1 ton 57 kilogram toz olmak üzere toplam 1 ton 185 kilogram uyuşturucu madde ile 669 bin 115 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, söz konusu uyuşturucu maddesi muhafaza altına, 1 şahıs ise gözaltına alınmıştır.”




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