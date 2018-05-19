Diyarbakır polisinden şoförlere uyarı, çocuklara ilgi

Şoförleri uyardıktan sonra bir baba şefkatiyle çocukları ön koltuktan alan polis ekipleri, çocukları sevdikten sonra olması gerektiği gibi güvenli olan arka koltuğa oturttu.

Diyarbakır polisi Ramazan ayında huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yaptı. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mahallesi’nde yapılan asayiş uygulamasında polis ekipleri, umuma açık ve kapalı alanlarının aramasının yanı sıra araç uygulama noktalarının kontroller gerçekleştirdi. Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı uygulama kapsamında araçlar tek tek durdurulup arandı, şoför ve yolcular GBT taramasından geçirildi.

Çocuklara özel ilgi

Polis ekipleri durdurdukları araçlarda karşılaştığı çocuklara özel ilgi gösterdi. Çocuklarının canını hiçe sayarak ön koltukta yolculuk etmelerine izin veren şoförler uyarıldı. Ön koltukta seyahat eden çocukları kucağına alıp baba şefkatiyle öpüp, koklayan polis ekipleri, çocukları alıp olması gerektiği gibi güvenli olan arka koltuğa oturttu. Bu uyarı karşısında ne yapacağını bilmeyen şoför hatasını geç de olsa anladı.

55 şahsa idari işlem

23’ü amir sınıfı olmak üzere 42 ekip toplamda 350 personelin katıldığı uygulamada, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan aranan şahıs yakalanırken, tombala oyunu oynatıldığı tespit edilen 2 işyeri ‘tombala oynatmak ve mühür fekki’ suçlarından dolayı gerekli işlemler için polis merkezine intikal ettirildi. 2 adet tombala makinesi, 2 adet kamera, 2 adet televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pulu muhafaza altına alındı. Toplamda 55 sahsa tombala oyunu oynamaktan idari işlem yapıldı, toplamda 14 bin 245 TL idari para cezası yazıldı.

Tütün ve tütün mamullerine kullandıran işyerlerine ceza yağdı

Yapılan kontrollerde işyerlerinde tütün ürünleri kullanıldığı tespit edilen mekanlara il tütün denetleme ekipleri çağrılarak tütün ürünleri kullananlara ve tütün ürünü kullandıran iş yerlerine toplam 10 bin TL para cezası yazıldı. 2 iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca 22 yoklama kaçağı/bakaya şahsa askerlik yönünden gerekli tebliğ işlemi yapıldı.