Diyarbakır'a 110 milyon liralık dev yatırım

Bölgenin en önemli sağlık üssü illerinden olan Diyarbakır'da 110 milyon liralık yatırımla yeni bir hastane kuruldu. Şimdilik 200 kişiyi istihdam eden hastane, tamamen faaliyete geçtiği gün 450 kişiye ekmek kapısı olacak.

Bölgede terörün kökünün kazınmasının ardından sağlanan huzur ortamı ile birlikte yatırımlarda da artış yaşandı. Yerel bir kuruluş olan Bower grubu, Diyarbakır'da 110 milyon lira yatırım yaparak hastane açtı. Vatandaşlara hizmet verecek olan hastane, şimdiden 200 kişiye istihdam sağladı. Hastane tam kapasite ile hizmet vermeye başladığında 450 kişiye ekmek kapısı olacak. Hastanede 30 farklı branşta 66 hekim bulunurken 159 yatak kapasitesi ile de hastalara hizmet verecek.

Huzur ortamı yatırımcıyı cesaretlendirdi

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Bower Hospital Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Hıdır Sarı, yatırımlarının 110 milyon civarında olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Sarı, "Bölgedeki huzur ortamının olması yatırımcıların daha cesaretli davranmasına ve ülkemizin işsizliğine ekonomisine katkı sağlamada önemli bir yatırım yapılmıştır. Bu amaçla bölgemizde güven ortamının oluşmasına katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Şu anda aktif olarak 200 çalışanımız var, tam kapasite ile çalıştığımızda bu sayının 450'ye ulaşacağını bekliyoruz. Başarılı olursak bu yatırımların artabileceğini düşünüyorum. İlimiz aslında sanıldığı kadar güvensiz bir il değil, kadim bir kültürü var hem çok fazla istihdam edecek genç personel var. Güvenli bir yer olduğunu düşündüğümüz için bu yatırımı yaptık. Birçok kişinin gönül rahatlığıyla gelip yatırım yapacağına inanıyoruz ve gelmelerini de umuyoruz" dedi.