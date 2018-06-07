Diyarbakır’da 3 ton 507 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atık pil toplamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ortak yürütülen çalışma çerçevesinde, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ekim ayında il genelinde başlattığı ve anaokulu, ilkokul, ortaokul ile liselerin katılımıyla gerçekleştirilen kampanya 30 Nisan’da sona erdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 108 okulun katıldığı kampanya sonucunda toplanan 3 ton 507 kilogram atık pili tutanak karşılığı teslim alarak geri dönüşüme gönderilmek üzere Çöp Aktarma İstasyonu’na gönderdi.

Okullara ödüller verildi

Büyükşehir Belediyesi, atık pillerin toplanmasının ardından en çok pil toplayan üç okulu ve en çok pil toplayan üç öğrenciyi ödüllendirdi. Kampanyada 321 kilogram atık pil toplayan Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi birinci, Arif Eminoğlu İlkokulu 252 kilogramla ikinci, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi ise 119 kilogramla ile üçüncü oldu. En çok pil toplayan öğrenci kategorisinde ise Mermeri İlkokulu birinci, Dağkapı İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Karaburçak İlkokulu ise üçüncü oldu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı biriminde yapılan ödül töreninde okulları temsilen katılan öğretmenlere ödülleri verildi.

Pillerin geri dönüşümünü yaygınlaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kampanyada en fazla pil toplayarak dereceye giren okul ve öğrencilere masa tenisi, spor seti, satranç seti ve satranç eğitim panosu gibi çeşitli ödüller verildi.