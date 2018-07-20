Diyarbakır’da 33 yaşındaki adam 5 gündür kayıp

Bağlar ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hasan Hüseyin Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü işe gitmek için saat 11.40’ta evden çıktı. Bu saatten sonra, çalıştığı yere yakın bir bankamatikte saat 12.15 sularında görülen Erdoğan’dan bu saat itibari ile haber alınamadı.

Erdoğan’ın kayıp olması ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren ağabeyi Serdar Erdoğan, kardeşinin geçtiğimiz pazar günü her zamanki gibi kahvaltı yapıp evden çıktığını söyledi. Serdar Erdoğan, “Sabah kalkıp kahvaltısını yaptıktan sonra saat 11.40 geçe evden çıkıyor. Bağlar ilçesinde bulunan Bayramoğlu semtindeki bir markette çalışıyordu. Çalıştığı yerin sahibinin oğlu, kardeşimden çok fazla kredi çekmiş diye duyduk. Kardeşimin bunalıma girip kendisine bir şey yaptığını veya ona bir şey yapıldığını düşünüyorum. Emniyete suç duyurusunda bulunduk ama hala bir ses çıkmadı. Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.