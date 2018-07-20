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20 Temmuz 2018 15:55

Diyarbakır’da 33 yaşındaki adam 5 gündür kayıp

Diyarbakır’da sabah işe gitmek için evden çıkan 33 yaşındaki Hasan Hüseyin Erdoğan’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır’da 33 yaşındaki adam 5 gündür kayıp

20 Temmuz 2018 15:55


Bağlar ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hasan Hüseyin Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü işe gitmek için saat 11.40’ta evden çıktı. Bu saatten sonra, çalıştığı yere yakın bir bankamatikte saat 12.15 sularında görülen Erdoğan’dan bu saat itibari ile haber alınamadı.


Erdoğan’ın kayıp olması ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren ağabeyi Serdar Erdoğan, kardeşinin geçtiğimiz pazar günü her zamanki gibi kahvaltı yapıp evden çıktığını söyledi. Serdar Erdoğan, “Sabah kalkıp kahvaltısını yaptıktan sonra saat 11.40 geçe evden çıkıyor. Bağlar ilçesinde bulunan Bayramoğlu semtindeki bir markette çalışıyordu. Çalıştığı yerin sahibinin oğlu, kardeşimden çok fazla kredi çekmiş diye duyduk. Kardeşimin bunalıma girip kendisine bir şey yaptığını veya ona bir şey yapıldığını düşünüyorum. Emniyete suç duyurusunda bulunduk ama hala bir ses çıkmadı. Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.




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