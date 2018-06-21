Edinilen bilgiye göre olay Silvan ilçesine bağlı Cami Mahallesinde meydana geldi. Alacak verecek yüzünden tartışan Füdeyil Hoşar ile İhsan Eken’in kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların silahlı kavgasında 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Füdeyil Hoşar hayatını kaybederken, İhsan Eken ve ismi tespit edilemeyen 2 kişi ise yaralandı.

Olay sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaralılar 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili inceleme başlatıldı.