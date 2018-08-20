Diyarbakır’da bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler şehir dışına çıkmak isteyenler Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne (DİŞTİ) akın etti. Yoğun talep nedeniyle otobüs firmaları ek seferler düzenledi. Biletini önceden alanlar sorun yaşamazken, son güne bırakanlar bilet bulmakta güçlük çekiyor.

Otobüs firması şoförlerinden İbrahim Dönmez, vatandaşların bilet bulmakta sıkıntı çektiğini belirterek, "Vatandaşlar gidiyor otogarlar dolmuş taşmış durumda çok yoğunluk var. Ek seferler de düzenlenmesine rağmen baş edilemiyor. Yollar kalabalık yola çıkan vatandaşların çok dikkatli olması lazım. Herkes kurallara uysun, yolların kralı yoktur, kuralı vardır, herkesin kurallara uymasını istiyoruz. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar Allah hiç kimseye kaza bela vermesin, inşallah hiçbir vatandaşın burnu kanamaz” dedi.

Tatile gitmek için otobüs terminaline gelen Serhatcan Polat ise otogarların yoğun olduğunu ve önceden rezervasyon yapmayanların bilet bulmakta zorlandığını söyledi. Polat, “Herkes bayram tatiline gidiyor, ben biletimi 1 ay öncesinden kestim. İzmir’e gideceğim kaç saat yolda kalacağız bilmiyorum” diye konuştu.

Bayram yoğunluğu dolayısıyla otobüs firmaları talebe cevap verebilmek için ek seferler düzenlemesine rağmen bazı vatandaşların bilet bulamadığını söyledi.