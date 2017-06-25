Diyarbakır’da çocukların attığı maytap yangın çıkardı

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Öte yandan, kentte bayramın birinci günü akşam saatlerine kadar irili ufaklı 37 yangının çıktığı öğrenildi.

Yangın, Sur ilçesi Mardinkapı Mezarlığı yanında yer alan ve Sur Belediyesine ait şantiye araçlarının park ettiği alanda bulunan odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların attığı maytap yangına neden oldu. Yangın, odunların tutuşmasıyla kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektriklerin kesilmesinin ardından müdahale ettiği yangını güçlükle söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangının, park halindeki araçlara ulaşmadan söndürülmesiyle olası bir facia önlendi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bayramın birinci günü saat 16.30’a kadar kentte irili ufaklı 37 yangın çıktı.