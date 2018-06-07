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07 Haziran 2018 12:56

Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde ticari taksinin, otomobil ve yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

07 Haziran 2018 12:56


Kaza, 12.00 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Kadın Doğum Hastanesinin önündeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 TT 0860 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 60 BF 660 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan araç, yan yoldaki 21 BJ 401 plakalı otomobille de çarpıştı. Kazada, ticari taksi içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren ve caddede oturan vatandaşlara da olay yerinde müdahale yapıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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