Diyarbakır’da İsrail protestosu

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulucami önünde “Dünya Kudüs Günü” nedeniyle Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Cuma namazı çıkışı yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmünü protesto etti. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Üzeyir Yuva, Kudüs’ü konuşmalarının, gündemlerinde tutmalarının tek bir sebebi olduğunu belirterek, “Bu da barbar Siyonistlerin, mukaddes topraklarda işlediği katliamlar, vahşet ve süregelen işgaldir. İslam coğrafyasındaki acıların ana merkezi olan Siyonist işgal sonlanmadıkça acılarımız dinmeyecek, tefrika ve fitne son bulmayacaktır” dedi.

“İslam milletlerine olmadık zulümler yapıldı”

Tarih boyunca İslam milletlerine olmadık zulümler yapıldığını ifade eden Yuva, şunları kaydetti:

“Bugün başta Kudüs olmak üzere coğrafyamızın hemen her yerinde akan kanın asıl müsebbibi İsrailoğullarıdır. Yaptıkları zulümlerden dolayı her defasında büyük belalara duçar olan İsrailoğulları, geçmişlerinden, atalarının akıbetinden ders almayarak İnsanlığı yine tehdit ediyorlar. Bugün günlerden Kudüs ve bizler unutmadık. Ne 1948’deki Deir Yasin katliamını ne 1981’de Beyrut ne 1982’deki Sabra-Şatilla katliamını ne 1994’teki El-Halil katliamını ne Cenin ne Gazze ve ne de Mavi Marmara katliamını unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milyonlarca Müslümanın kanının akmasında direk veya dolaylı olarak pay sahibi olan Siyonist teröristler şunu bilsin ki, akıbetleri geçmişlerinden farklı olmayacaktır. İşledikleri her cürmün hesabını hem dünyada hem ahirette ödeyecek, akıttıkları kanda boğulacaktır. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın işgalden kurtulmasını, Siyonist esaretin sonlanmasını istiyorsak ilk hedefimiz vahdet olmalıdır. Kudüs, bizim birleşmemizi beklemektedir. Biz kendi aramızda birlik kuramazsak bu zillet hali ve yaşadığımız bu acılar katmerlenerek sürecektir.”