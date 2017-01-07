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07 Ocak 2017 11:07

Diyarbakır’da kaçak sigara operasyonu

Diyarbakır’da kaçak sigara operasyonu

07 Ocak 2017 11:07

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Silvan ilçesinde yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 64 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sigaralara el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silvan Yuva köyü Ömerli mezrasında kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, 06 Ocak 2016 Cuma günü adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Şüpheliye ait ev ve eklentileri ile tarlasında icra edilen arama faaliyeti esnasında; tarla içerisinde üzeri branda ile kaplanmış samanların içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan toplam 64 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcılığının talimatı ile ele geçirilen kaçak sigaralara el konulmuştur" denildi.



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