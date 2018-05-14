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14 Mayıs 2018 15:05

Diyarbakır’da kapıya kadar tatlı hizmeti başladı

Diyarbakır’da artık evlere kadar tatlı hizmeti verilmeye başlandı.

Diyarbakır’da kapıya kadar tatlı hizmeti başladı

14 Mayıs 2018 15:05

En iyi sanal girişimlerden biri olmaya aday ve sektöre yeni bir heyecan kazandıracak tatlıkurye.com, çağrı merkezi üzerinden gelen sipariş üzerine istenilen adrese tatlı teslimi yapıyor.


Yeni hizmet vermeye başlayan tatlikurye.com Diyarbakır’ın önde gelen tatlı firmaları ile anlaşarak planlı ve sistemli bir şekilde yönetilen çağrı merkezi üzerinden sipariş alıp hiçbir hizmet bedeli olmadan tatlı firmasındaki fiyatı ile verilen siparişleri kapıya kadar götürüyor. Tüm tatlılar, pasta, waffle ve macaron siparişlerini kabul eden tatlıkurye.com şubeleşmeyi ve kısa sürede Türkiye çapında büyümeyi hedefliyor. Tatlıkurye.com kurucusu ve CEO’su Nasip Osmanoğlu, yaklaşık 20 yıldır ticaretle uğraştığını iletişim sektöründe uzun yıllar hizmet verdiğini söyledi. Osmanoğlu, gelişen teknolojinin sanal ortam kullanımının artması, hayatı kolaylaştıran sistemin ilerlemesi ile birlikte tüketim mallarının da sanal ortamdan sipariş verilmesinin tercih edildiğini; uzun yıllar bu durumu gözlemlediğini ve yaklaşık 2 yıl süren bir arge çalışmasının ardından hizmet sektöründe farklı bir heyecan kazandırmaya karar verdiğini belirtti. 25 kişilik bir ekip ile yola çıktıklarını, profesyonel çağrı merkezi kurduklarını ve Diyarbakır’ın en ünlü tatlı firmaları ile anlaştıklarını söyleyen Osmanoğlu ilerleyen dönemlerde aynı hizmeti ilçelerde de vermeye başlayacaklarını anlattı.


Nasip Osmanoğlu, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı kendine misyon edinen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır’dan başlayarak bir ilki gerçekleştirmiş uluslararası standartlara uygun, güven ve saygınlık çerçevesinde büyümeye devam edecek olan tatlıkurye.com’un sektörde iddialı ilerleyeceğini sözlerine ekledi.




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