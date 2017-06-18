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18 Haziran 2017 14:20

Diyarbakır’da Ramazan ayı turnuvası sona erdi

Diyarbakır’da Geleneksel Ramazan Ayı Futbol Turnuvası sona erdi.

Diyarbakır’da Ramazan ayı turnuvası sona erdi

18 Haziran 2017 14:20


8 takımın yer aldığı ve Seyrantepe Spor Tesislerinde yapılan turnuvanın final maçında Diyarbakır Masterları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz berabere sonuçlanan müsabakayı penaltı atışlarının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı. Müsabakalarda başarılı olan ekiplere Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kupa ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından da tişört verildi. Turnuvada yer alan tüm takımlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Köşkünde sahur verdi. Sahur programına Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ, Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Demir, dair başkanları, müdür yardımcıları ve turnuvada ter alan takımların sporcuları katıldı.




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