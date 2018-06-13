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13 Haziran 2018 21:13

Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 yaralı

13 Haziran 2018 21:13

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 19’uncu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi tabancadan açılan ateşle, bir kişi de bıçak darbesiyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bölgede çalışma başlatan polis, olaya karıştığını belirlediği 5 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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