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20 Mayıs 2018 14:12

Diyarbakır’da yetenek taraması

Türkiye genelinde başlatılan ve önümüzdeki 10 yıl devam edecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Diyarbakır’da devam ediyor.

Diyarbakır’da yetenek taraması

20 Mayıs 2018 14:12

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği bu proje kapsamında her yıl bin 500 kişinin Türk sporuna kazandırılması planlanıyor.


7 Mayıs’ta Diyarbakır hazırlıkları başlanan proje ile ilgili olarak valilik nezdinde gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile il milli eğitim müdürlüğünün belirlediği uzman kişiler tarafından oluşturulan ekipler, taramalarına 7 Hazirana kadar devam edecek. Proje kapsamında Diyarbakır da 70 bin öğrenciye çeşitli testlerden geçirilerek tarama yapılacak ve öğrencilerin yetenekleri ortaya çıkarılacak.


Sportif Yetenek Taraması Projesinin işleyişi doğrultusunda sadece 3. sınıf öğrencilerine uygulanacak. Yetenek testi taramasında öğrencilerin el kuvvetleri, kilo ve boyları ile yatkın oldukları spor dalları belirlenecek. Uzman ekiple birlikte çeşitli cihazların da kullanımıyla 70 bin öğrencinin hangi spor dalında başarılı olabileceği konusunda belirleme yapılacak.




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