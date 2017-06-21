Diyarbakır’daki mezarlıklar temizleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, çıkabilecek olası yangınlar ile haşerelerin önüne geçmek amacıyla kent genelinde başlattığı yabani ve kuru ot temizliği aralıksız sürüyor. Gazi Köşkü, 75 Metre Yol, Selahattin Eyyubi Bulvarı, Diclekent Bulvarı, Fırat Bulvarı ve Yeniyol’da yabani ve kuru ot temizliğini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar ve Alipınar mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışması başlattı. Mezarlıklar içindeki yabani ve kuru otları keserek temizleyen ekipler, mezarlıklardaki çöpleri de topladı. Mezarlıklarda haşerelere karşı ilaçlama yapan ekipler, yaptıkları çalışma ile mezarları görünür hale getiriyor.

Çalışmanın ardından vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nda yakınlarının mezarlarını daha rahat bir şekilde ziyaret edebilecekler. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık alanlarını daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor.