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07 Temmuz 2018 15:43

Diyarbakır’dan Bosna’ya gönül köprüsü

Diyarbakır’da "Okuyorum Bosna’ya Uçuyorum" projesinde başarı gösteren 50 öğrenci Bosna’ya uğurlandı.

Diyarbakır’dan Bosna’ya gönül köprüsü

07 Temmuz 2018 15:43


Kayapınar Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi işbirliği ile hazırlanan projede 50 başarılı öğrenci Bosna’ya gitmeye hak kazandı. Bu kapsamda orta ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik başlatılan ve 4 ay devam eden eğitim programına alınan 200 öğrenciden bilgi yarışmasında başarı gösteren 50 öğrenci, okunan kitapların yazarlarıyla buluşmak üzere önce İstanbul’a, ardından proje teması olan Aliya İzzetbegoviç ve ülkesi olan Bosna Hersek’e 3 gece 4 günlük bir kültür seyahati gerçekleştirmek için uğurlandı.


Bosna’ya gitmeye hak kazanan öğrencilerden Abdulhakim Paçacı mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi. Paçacı, "Bu proje 5 kitabın okuması sonucunda lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grubun Bosna’ya tarihi ziyarette bulunması için yapılmış bir proje. Bizim için ilk defa yapılan bir proje Osmanlı Egemenliği altında kalmış Bosna Hersek yani bir İslam devleti bu yüzden oraya gitmek, tarihini okumak ve medeniyetini tanıdıktan sonra oraya gitmek gerçekten bizim için heyecan verici, birde gurur verici. Çünkü orası bir nevi bizi temsil eden İslam ülkesi ve oraya gittiğimizde kendi ana yurdumuzu ziyaret ediyormuşuz gibi hem heyecanlıyız hem de mutluyuz" dedi.


Sınavda liseler arasında 1. olan Eda Ernim gururlu olduğunu söyleyerek "Projeye destek veren Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’ya ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi yetkililerine teşekkürlerimi iletiyorum. Çok mutluyuz Bosna’ya gideceğiz, Aliya İzzetbegoviç’in mezarını göreceğiz, kitaplarını okuduk nasıl büyük bir lider olduğunu gördük bu yüzden o ortama gideceğim için çok mutluyum" diye konuştu.


Uğurlama törenine Kayapınar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cihad Kayhan, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Başkanı Yard. Doç. Dr. Ali Karakaş, Diyarbakır İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Siraceddin Öztoprak ve gösterdikleri başarı ile seyahate hak kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı.




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