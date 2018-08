Diyarbakır’dan Erdoğan’a çığ gibi destek

Türkiye’de esnaf, sanatkar ve yabancı öğrenciler dolar bozdururken, Diyarbakırlılarda bu çağrıya destek vererek yastık altındaki dolar ve altınları bozdurdu.

Avukat Süleyman Elhakan’da Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek vererek her zaman hükümetin ve Devlet Başkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çağrısına cevap veren Avukat Süleyman Elhakan şahsına ait olan altın ve dövizlerini kuyumcuda bozdurdu.

Başkan Erdoğan’ın yastık altında bulunan altınlarınızı ve dövizlerinizi bozdurun açıklaması üzerine Diyarbakırlılar da harekete geçerek kuyumculara akın etmeye başladı. Diyarbakırlılar ekonomik savaşa boyun eğmeyeceklerini ve liderlerinin yanında olacaklarını belirterek yastık altında ne kadar altın ve dövizi varsa kuyumcularda bozdurup Başkan Erdoğan’a destek verdi. Avukat Süleyman Elhakan, “Bizde yaklaşık olarak on gündür devam eden ekonomik saldırıya tepki göstermek amacıyla başkanımızın çağrısı üzerine yastık altında bulunan döviz, altın gibi birikimleri bozdurmak için adeta seferberlik ilan ettik. Başkanımızın çağrısına kulak veren çok kıymetli hemşerilerimiz, duyarlı vatandaşlarımız akın akın liderimizin çağrısına kulak vermekteler. Tankla, topla, tüfekle yapamadıklarını ekonomi üzerinden yapmaya çalışmaktalar. Allah’ın izni, liderimizin kararlı duruşu ve aziz milletimizin ferasetiyle bunda da başarılı olamayacaklardır. Her operasyonda, her girişimlerinde nasıl ki bir darbe aldılar ise Allah’ın izniyle bunda da bertaraf olacaklardır. Liderimizin çağrısına kulak veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ülke olarak el birliğiyle bu saldırıdan da en yakın zamanda kurtulacağız inşallah” dedi.