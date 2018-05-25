Diyarbakır’ın çehresi değişiyor

2012 yılından günümüze kadar Teşkilat bütçesinden 37 milyon TL kaynak Diyarbakır’a aktarılırken, önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam etmesi bekleniyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Diyarbakır Valiliği, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan protokollerle birçok tesis halkın hizmetine sunuldu. Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, okul bakım onarımları ve gençlik merkezi yapımları olmak üzere toplam 140 tesiste Spor Toto Teşkilat Başkanlığının imzası bulunuyor.

“Diyarbakır spor ile anılacak”

Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Diyarbakır’ın spor ile bütünleşeceğini vurgulayarak, “Evliyalar şehri Diyarbakır’a çok ciddi katkılar sağladık sağlamaya da devam ediyoruz. 2012 yılından bu yana 129 adet futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortu yapımıyla birlikte okulların bakım-onarımları için yaklaşık 35 Milyon TL; 11 adet gençlik merkezinin yapımı ve bakım-onarımları için ise yaklaşık 2 Milyon TL olmak üzere toplam 37 Milyon TL’lik yatırım hamlesi gerçekleştirdik. Bu paylaşımın Diyarbakır halkı ve özellikle de gençleri üzerinde çok etkili ve anlamlı tesiri oldu” diye konuştu.

“Doğu-Batı ayrımı ortadan kalkmış durumda”

Başkan Kasapoğlu yapılan yatırımlarla ayrımcılık algısının ortadan kalktığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Geçmişte korku ve güvensizlikle anılan bölgeler verdiğimiz katkıların da tesiri ile sporun merkezi olma yoluna girmiş bulunuyor. Bu tesislerden yararlanan çocuklarımız ve gençlerimiz sporla kazanacağı becerileri yaşamlarının diğer alanlarında da kullanacaklar. Biz biliyoruz ki ‘Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırım’dır. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onlara sağlıklı ve umut dolu bir gelecek sunmaktır hedefimiz. Bu hizmetlerden beklenen temel kazanımlardan biri de üstün becerilerle donanmış, dünyaya örnek gösterilecek bir gençliğe katkı vermektir. Gençlerin kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlamak istiyoruz.”

Tesisler halka da açık olacak

Başkan Kasapoğlu Diyarbakır’a yapılan bazı tesislerin okul bahçelerine yapıldığını, ders saatleri dışında herkesin kullanımına açık olduğunu kaydetti. Bu sayede tesislerden maksimum verim elde ederek daha çok vatandaşa hizmet vermesinin önünü açmaya çalıştıklarını belirtti. Kasapoğlu, “Spor tesislerinin rasyonel kullanımı ve her bireyin; genci, yaşlısı, engellisi, tüm yaş grupları ve toplum kesimlerinin spor yapabilme imkanına kolaylıkla ulaşması konularına çok önem veriyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.