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03 Temmuz 2018 13:12

Diyarbakırlı gençler İngiltere’den döndü

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen eğitime katılan Diyarbakırlı 4 genç, projenin sona ermesinin ardından kente döndü.

Diyarbakırlı gençler İngiltere’den döndü

03 Temmuz 2018 13:12


Gençlik ve Değişim Derneğinin katkıları ile Manchester kentinde 17-25 haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ‘düşüncelerimizin ritmi’ başlıklı eğitim seminerine Yunanistan, İtalya, Türkiye, Litvanya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Slovakya ve İngiltere’den toplam 40 kişi katıldı. Diyarbakır’dan 4 gencin de hazır bulunduğu projede kursiyerler kültürlerarası etkileşimde bulunarak farklı etkinlikler içinde yer aldı.


Konu ile ilgili bilgi veren katılımcılardan Ekrem Kızılgül, İngiltere’deki projenin kendilerine çok şey kattığını söyledi. Kızılgül, “Özellikle proje organizasyonu ve proje yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olduk. Etkinlikler sayesinde workshop organize etmenin ne kadar kolay olduğunu ve kolay olduğu kadar da gençliğe ve halka faydalı olduğunu öğrendik. Bir çok ülke hakkında oldukça faydalı bilgiler edindik. Derneğimizi ve çalışmalarımızı farklı derneklerle paylaşmak bizleri gururlandırdı” dedi.




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