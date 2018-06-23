Diyarbakırlı gençlere İspanya ve Katalonya anlatıldı

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, dernek bünyesindeki gençlerin Avrupa ülkelerinin yapısını öğrenmeleri başlattığı proje devam ediyor. Her hafta başka bir Avrupa ülkesini gençlere tanıtan derneğin bu haftaki tanıtım ülkesi İspanya ve Katalonya oldu. Derneğe üye gençler, İspanya ve Katalonya’nın tarihi, sosyolojik, kültürel ve ekonomik yönleri konusunda bilgilendirildi.

Konu ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, gençleri ellerinden geldiğince Avrupa’nın farklı illerine gönderdiklerini bazı zamanlarda da üyelere ülkeler hakkında gençleri bilgilendirdiklerini söyledi. Suvari, “Gençlerimizin yurt dışı programlarının yanı sıra her hafta farklı bir ülke değerlendirmesinde bulunuyoruz. Bu şekilde o ülkeye aşina olup, burayı ziyaret ettiğimizde yabancılık çekmiyoruz. Bu hafta İspanya ve Katalonya’yı tartıştık. Ekonomik durumu, tarihi, siyasi ve kültürel yapısını ele alıp inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamda İspanya’da bulunan bir arkadaşımız da internet üzerinden bize katılarak sorularımızı cevaplandırdı. Ülke tanıtım toplantılarımız devam edecek” dedi.