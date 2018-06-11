Diyarbakırlı taraftarlar iftarda buluştu

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki Parkorman’da Azrailler Taraftar Grubu tarafından bir iftar programı düzenlendi. Kentteki farklı taraftar grupları önce beraber iftar açarak dayanışma örneği sergiledi, ardında da Yeşil-Kırmızılı meşaleler eşliğinde unutulmaz bir görsel şov yaşatıldı, Diyarbakırspor marşları ve türküleriyle eğlenceli anlar sergilendi. İftar yemeğinden sonra taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla çevreyi inletti. Çevrede bulunan vatandaşlar bu görüntüleri ilgiyle takip etti. Azrailler Grubu’nun organize ettiği geleneksel iftar programına Direniş, Halk ve Barikat gruplarının yanı sıra bazı basın çalışanları ile çok sayıda sporsever katıldı. Azrailler Grubu Başkanı Orhan Tuma, organizasyona katılan taraftar gruplarına ve organizasyona verdiği destekten dolayı Diyarbekirspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı’ya teşekkür etti.