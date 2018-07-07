Diyarbekirspor’dan iki transfer

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, dış transferde iki oyuncuyu renklerine bağladı.

Yeşil kırmızılı ekip, son olarak Kırklarelispor’da forma giyen ve santrafor mevkisinde görev yapan Saffet Gurur Yazar ve Çorum Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Özgür Kedikli’yi renklerine bağladı. Sakaryaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Bodrumspor’un da formasını giyen Gökhan Kedikli ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli futbolcu, şuana kadar rakip fileleri tam 16 kez havalandırdı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcuy Saffet Gurur Yazar’la da 1 yıllık sözleşme imzalayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, dış transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İstanbul’da transfer üssü kuran Diyarbekirspor, hafta içinde en az 4-5 futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. Diyarbekirspor’un transfer çalışmalarını Onursal Başkan Fevzi İlhanlı, Sportif Direktör İsmet Yılmaz ve teknik direktör Bülent Akan sürdürüyor.