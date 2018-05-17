Diyarbekirsporlu taraftarlar İsrail’i protesto etti

Lig 2. Grup Play Off finaline yükselen Diyarbekirspor’da büyük bir sevinç yaşanırken, İsrail’in yaptığı zulüm yeni Diyarbakır Stadyumunda protesto edildi.

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam, Diyarbekirspor-Tire 1922 maçına da damgasını vurdu. Maç öncesinde hayatını kaybeden Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Stadı dolduran yaklaşık 40 bin kişi hep bir ağızdan “Kahrolsun İsrail” şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, duyarlı davranışlarından dolayı taraftarlara teşekkür etti. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır halkı çok güzel bir davranış sergileyerek kardeş Filistin halkının yanında, İsrail’in gerçekleştirdiği vahşetin karşısında olduğunu gösterdi. Diyarbakır’a yakışanı yapan vatandaşlarımızı kutluyorum” dedi.