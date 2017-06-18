Dizi ve filmler kitap satışlarını artırdı

Televizyon kanallarında yayınlanan ve zamanla popüler olan dizilerin halk arasında büyük ilgi toplaması, dizilerde reklamı yapılan kitaplar ve bunun yanı sıra tarih anlatan dizilerde tarih kitaplarının satışına yansıdı. Dizi filmler sayesinde hem tarihi hem de gösterilen kitapları merak eden vatandaşlar soluğu sahaflarda alıyor. Diyarbakır’da uzun yıllardır sahaflık yapan Mustafa Kaya, “Son yıllarda gerek sosyal medyada olsun gerek televizyon kanallarında olsun yayınlanan diziler ve filmler, halkın zihninde tarihe karşı bir merak uyandırdı. Tabii kitaplarla yayınlanan diziler arasında çok fark var. Tarihin asıl kaynağından öğrenilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Her yazılan tarih kitaplarına da güven olmuyor. Tarihini iyi bilen ve bu işte uzmanlaşan yazarların kitaplarını okumak gerekir. Vatandaşlar özellikle gelip dükkanımızda tarih kitapları araştırıyor. Öğrencilerimiz genelde popüler tarih kitaplarını tercih etse de, gençlerin birçoğu ve orta yaştaki vatandaşlar eski dönemlerde yazılan ansiklopedilerle ilgileniyor. Osmanlı ansiklopedilerinin yanında bir de dini kitaplarımızın satışında da artış yaşandı. Hele ki dinimizi anlatan kitapları artık yetiştiremiyoruz desek yeri var. Tabir yerindeyse bu kitaplar peynir ekmek gibi satılıyor” dedi.