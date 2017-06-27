Düğün sezonu açıldı

Evlenecek çiftlerin uğrak yerlerinden biri olan gelinlikçiler ise bayram tatilinde bile mesai yaparak talebi karşılamaya çalışıyor.

Diyarbakır’da Ramazan dolayısıyla ara verilen düğünler tekrar başladı. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftlerin uğrak yerlerinden biri olan gelinlik mağazaları ise talebi karşılamak için bayram tatilinde mesai yapıyor. Kentin en eski gelinlik mağazalarından birini işleten Sıtkı Güler, düğünlerin tekrar başlamasının kendilerini memnun ettiğini ve gelen siparişleri biran önce bitirmek için bayram da dahi mesai yaptıklarını ifade etti.

Kırık beyaz ve krem rengi revaçta

Herkesin kendi zevkine göre gelinlikleri tercih ettiğini dile getiren Güler, gelinlik seçimlerinde güzel ve özenin başta gelen kriterler olduğunu belirtti. Güler, “Durum böyle bizde her sene modellerde yenilenmeye ve farklılaşmaya gidiyoruz. Gelinlikçilerde eskiye oranla renk seçimi olarak artık kar beyazı değil kırık beyaz ve krem rengi tercih ediliyor. Taşlı modeller, incili modeller, güpürlü ve dantelli modeller bin 500 liradan başlayan fiyatlarla her bütçeye uygun gelinliklerle herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak güpürlü modeller isteniyor. Güpürlü gelinliklerin fiyatları ise 2 bin liradan başlıyor. Boncuklu ve dantelli ürünler ise 2 bin 500 TL den başlıyor” dedi.

“farklı model isteyenlere burada özel dikim yapıyoruz”

Kendilerine gelen çiftlere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Güler, “Ramazan ayının sonunda bayrama ulaştık. Artık düğünler başlayacak. Bize gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bayramda da mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Buraya gelen çiftlere bütçelerine uygun gelinlik modelleri tavsiyelerinde bulunuyoruz. Farklı bir model isteyenlere zevklerine göre burada dikim yapıyoruz. Önemli olan çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak” diye konuştu.