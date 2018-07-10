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10 Temmuz 2018 11:07

(Düzeltme) Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dün sabah saatlerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

(Düzeltme) Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

10 Temmuz 2018 11:07


Kaza, dün sabah saatlerinde, Ergani-Çermik yolu üzerinde bulunan Yolbulan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özçiftçi’nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedri O. yönetimindeki 47 PZ 475 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Meliha, Fatma ve Umut Özçiftçi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Özçiftçi ağır yaralandı. Ambulansla Elazığ’daki bir hastaneye kaldırılan sürücü de yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.




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