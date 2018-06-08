Eker, Hazro ve Kocaköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Eker, Diyarbakır’ın daha iyi temsil edilmeye hakkının olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1’nci Sıra Milletvekili Adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları çerçevesinde Hazro ve Kocaköy ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Hazro’ya gelen Eker, coşkulu bir grup tarafından, “Diyarbakır seninle gurur duyuyor” ve “Hazro seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. Parti binasında muhtarların sorunlarını dinleyen Eker, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Eker, daha sonra ise, Kocaköy’e geçti. İlçe merkezinde partililer tarafından davul ve zurnalarla karşılanan Eker, parti binası önünde vatandaşlara seslendi.

“Seçimleri fırsat olarak değerlendirelim”

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını bildiklerini belirterek, Diyarbakır’ın daha güzel hizmetler alması için, buradaki işsiz genç kardeşlerimizin daha kolay, daha rahat iş bulması için seçimleri bir fırsat olarak değerlendirelim. Eğer biz seçimlerde bu fırsatı, bu imkanı değerlendirip, AK Parti’ye ve onun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı oylarımızla desteleyip, ilk turda onun Cumhurbaşkanı olmasını sağlarsak, Türkiye bundan fayda görür, Türkiye’de hizmetler çok kolay bir şekilde yerine getirilir. Diyarbakır’da eğer aynı şekilde bize sahip çıkarsa, bizi güçlü bir şekilde Meclis’e gönderirse, biz de Diyarbakır’a sahip çıkar, sizlere Allah’ın izniyle bugüne kadar olduğundan çok daha ileri bir düzeyde hizmet getiririz. Çünkü biz buradan biliyoruz ki, yerel yönetimler sizlere gerekli hizmeti vermediler, yapmadılar. Burada sıkıntılar çıktı. Bu sıkıntıları birlikte aşarız. Sıkıntılarımızı gideririz. Özellikle gençlere istihdam oluşturacak, iş üretecek birçok projeyi hayata geçirebiliriz. Günlük yaşanan yol, su, elektrik, sağlık gibi sorunları kolay bir şekilde çözebiliriz. Ama sizin bize destek vermeniz, yetki vermeniz lazım” dedi.

“Diyarbakır arzu edilen desteği vermedi”

Diyarbakır’ın daha önceki seçimlerde AK Parti adaylarına arzu edilen desteği vermediğini ifade eden Eker, “Şimdi biz sizden bunu telafi etmenizi ve AK Parti adaylarına daha çok destek vermenizi istiyoruz. Sıkıntılarımızı, günlük meselelerimizi Allah’ın izniyle çözeriz ama uzun vade için Diyarbakır’ın daha iyi temsil edilmeye hakkı var” diye konuştu.