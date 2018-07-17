Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 18:32

‘Engellilerin annesi’ anıldı

Diyarbakır İl Müftülüğünde Engelli Koordinatörlüğü görevi yaparken geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Özlem Özkan için anma programı düzenlendi.

‘Engellilerin annesi’ anıldı

17 Temmuz 2018 18:32


Diyarbakır İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Özlem Özkan mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından dualarla anıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Erzurum’un Çat ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu 2 yaşındaki oğlu Ahmet Yasin ile birlikte hayatını kaybeden Özlem Özkan, Diyarbakır İl Müftülüğünde dualarla anıldı. İl Müftülüğünde düzenlenen anma programına, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın yanı sıra, Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş, İl Müftü yardımcıları, müftülük personeli, mesai arkadaşları, öğrencileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.


Anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Özlem Özkan hocanın hayatını İslami hizmetlere adadığını söyledi. Karabayır, “Göreve başladığımdan beri, kendisini tanımakla mutluluk duyduğum. Heyecanı, gayreti, hizmet aşkı ve fedakarlığından etkilendiğim çok değerli bir kuran kursu hocamız vardı. Sanki bir çalıkuşu gibi Adapazarı’ndan kalkmış, gelmiş Diyarbakır’a kuran kurslarında hemşerilerimize hizmet etmek için canı gönülden çalışan bir kardeşimizdi. Müftülüğümüzün irşat bürosunda çalışıyordu. Engelli kardeşlerimize anne olmuştu. Herkesin çok sevdiği, kendisine hayranlık duyduğu bir kişilik sahibiydi. Biz kendisini tanıyınca mutlu olduk, böylesine hizmet aşkı olan bir kardeşimiz olduğu için sürekli Rabbimize şükrettik. Ancak kader her fani gibi vadesini doldurunca Cenab-ı Hakk’ın emriyle ahirette göçmüş oldu. Kardeşimiz Erzincan’a akrabalarına ziyarete giderken yolda geçirmiş olduğu kazada çocuğuyla birlikte vefat etti. 2 gün öncede toprağa verildi. Kendisine Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyoruz. Allah’ın onu affetmesini niyaz ediyoruz. Onun hakiki ve hizmet erbabı bir kul olduğuna şahitlik ediyoruz. Makamı cennet olsun. Vefa borcu olarak kendisi için Kur’an-ı Kerim mevlid-i şerif ve hatm-i şerifler okuduk. Ruhunu şad etmek için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin ve onun gibi hizmet aşkı içerisinde olanların sayısını artırsın” dedi.


Anma programı, yapılan duanın ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç