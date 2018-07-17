‘Engellilerin annesi’ anıldı

Diyarbakır İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Özlem Özkan mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından dualarla anıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Erzurum’un Çat ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu 2 yaşındaki oğlu Ahmet Yasin ile birlikte hayatını kaybeden Özlem Özkan, Diyarbakır İl Müftülüğünde dualarla anıldı. İl Müftülüğünde düzenlenen anma programına, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın yanı sıra, Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş, İl Müftü yardımcıları, müftülük personeli, mesai arkadaşları, öğrencileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Özlem Özkan hocanın hayatını İslami hizmetlere adadığını söyledi. Karabayır, “Göreve başladığımdan beri, kendisini tanımakla mutluluk duyduğum. Heyecanı, gayreti, hizmet aşkı ve fedakarlığından etkilendiğim çok değerli bir kuran kursu hocamız vardı. Sanki bir çalıkuşu gibi Adapazarı’ndan kalkmış, gelmiş Diyarbakır’a kuran kurslarında hemşerilerimize hizmet etmek için canı gönülden çalışan bir kardeşimizdi. Müftülüğümüzün irşat bürosunda çalışıyordu. Engelli kardeşlerimize anne olmuştu. Herkesin çok sevdiği, kendisine hayranlık duyduğu bir kişilik sahibiydi. Biz kendisini tanıyınca mutlu olduk, böylesine hizmet aşkı olan bir kardeşimiz olduğu için sürekli Rabbimize şükrettik. Ancak kader her fani gibi vadesini doldurunca Cenab-ı Hakk’ın emriyle ahirette göçmüş oldu. Kardeşimiz Erzincan’a akrabalarına ziyarete giderken yolda geçirmiş olduğu kazada çocuğuyla birlikte vefat etti. 2 gün öncede toprağa verildi. Kendisine Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyoruz. Allah’ın onu affetmesini niyaz ediyoruz. Onun hakiki ve hizmet erbabı bir kul olduğuna şahitlik ediyoruz. Makamı cennet olsun. Vefa borcu olarak kendisi için Kur’an-ı Kerim mevlid-i şerif ve hatm-i şerifler okuduk. Ruhunu şad etmek için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin ve onun gibi hizmet aşkı içerisinde olanların sayısını artırsın” dedi.

Anma programı, yapılan duanın ardından sona erdi.