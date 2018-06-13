Ensarioğlu Bismil’de seçim bürosu açtı

Seçim bürosu açılışlarına katılan Ensarioğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Bismil’de çoşkulu bir ortamda açılan seçim bürosunda konuşan Ensarioğlu, İYİ Partinin Diyarbakır ve bölgeden önemli oranda oy alacağını söyledi. Ensarioğlu, “Bismil’de coşkulu bir karşılama oldu, buda bizi çok mutlu etti. Diyarbakır’ın en büyük ve en güzel ilçelerinden birindeyiz, bu halkın bize karşı teveccühü çok güzel. Gördüğümüz bu ilgi karşısında İYİ Partinin baraj sorunu olmadığını görüyoruz. Biz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor, Diyarbakır’ı köy köy, sokak sokak, gezip partimizi ve çalışmalarımızı anlatmaya devam edeceğiz” dedi.