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13 Haziran 2018 17:29

Ensarioğlu Bismil’de seçim bürosu açtı

Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehmet Salim Ensarioğlu, Bismil ilçesinde seçim bürosu açtı.

Ensarioğlu Bismil’de seçim bürosu açtı

13 Haziran 2018 17:29


Seçim bürosu açılışlarına katılan Ensarioğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Bismil’de çoşkulu bir ortamda açılan seçim bürosunda konuşan Ensarioğlu, İYİ Partinin Diyarbakır ve bölgeden önemli oranda oy alacağını söyledi. Ensarioğlu, “Bismil’de coşkulu bir karşılama oldu, buda bizi çok mutlu etti. Diyarbakır’ın en büyük ve en güzel ilçelerinden birindeyiz, bu halkın bize karşı teveccühü çok güzel. Gördüğümüz bu ilgi karşısında İYİ Partinin baraj sorunu olmadığını görüyoruz. Biz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor, Diyarbakır’ı köy köy, sokak sokak, gezip partimizi ve çalışmalarımızı anlatmaya devam edeceğiz” dedi.




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